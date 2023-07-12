Подмосковье 12 июля 2023, 11:08 Более 70 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья могут получить пять видов справок по проекту «Онлайн-поликлиника». Так, с начала года они воспользовались услугой более 70 тысяч раз.

В рамках проекта можно получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, а также справки для абитуриентов, санитарно-курортного лечения и детского лагеря.

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«Цифровизация здравоохранения — одна из основных наших задач. Теперь для оформления справок жителям не нужно приходить в поликлинику, так как необходимый документ можно получить в несколько кликов», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что медсправка придет в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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