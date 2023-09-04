Подмосковье 04 сентября 2023, 23:56 Более 70 тысяч человек поучаствовали в учениях по безопасности в школах Подмосковья Главное управление региональной безопасности Московской области

Читать 360tv в

Перед началом учебного года в подмосковных школах прошли учения по безопасности. В них поучаствовали более 70 тысяч человек, сообщили в главном управлении региональной безопасности Московской области.

Мероприятия провели для руководителей, педагогов школа и охранников, которые работают в образовательных учреждениях.

Реклама

Ответственными за организацию учений были министерство образования, ГУ МЧС и Росгвардии по Московской области, администрации городских округов и федеральные ведомства. В итоге участник отработали действия в случае вооруженного нападения.

«Обеспечение безопасности в учебных учреждениях — одна из главных задач, которой уделяется особое внимание», — сообщил зампред правительства Московской области и руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

По словам Каратаева, помимо отработки действий в школах проверили системы охраны и пожарной сигнализации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».