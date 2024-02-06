Подмосковье 06 февраля 2024, 12:21 Более 70 тысяч человек посетили государственные музеи Подмосковья в январе Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Государственные музеи Московской области приняли 75 тысяч человек в январе. Самым популярным за этот период стал историко-художественный музей «Новый Иерусалим» — там побывали 16,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В топ самых посещаемых музеев также вошли: Звенигородский государственный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник и музей-заповедник Пушкина.

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Так, все желающие смогут посетить выставку «Формула Руси 17/20» в музее «Новый Иерусалим» до 16 июня. Там представлены более 240 работ из собраний 19 музеев России и частных коллекций. В Звенигородском Манеже до 25 февраля будет проходить выставка выдающихся русских художников «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша февральских мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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