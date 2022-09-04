Подмосковье 04 сентября 2022, 00:37 Поделиться Telegram

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Viber Более 70 тысяч человек написали «Диктант Победы» в Подмосковье

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Международную патриотическую акцию «Диктант Победы» провели в четвертый раз. В Подмосковье открыли более тысячи площадок, на которых собрались свыше 70 тысяч человек. Как отметил председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн, к акции присоединились те, кому небезразлична история своей страны.

«Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к нашим ветеранам — святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю», — отметил Хинштейн.

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Всего в Подмосковье работали более тысячи площадок. Точек оказалось в два раза больше, чем было в 2021 году. Они находились в музеях и библиотеках, школах и вузах, парках и мемориальных комплексах. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов присоединился к акции на площадке в парке «Патриот».

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«Рядом со мной писали тест люди старшего поколения. Я видел, что они очень внимательно вникали в вопросы. Но самое интересное, что они сразу находили на них ответы. И это говорит о том, что старшее поколение очень трепетно относится к истории своей родины», — рассказал он.

Брынцалов подчеркнул, что важнейшая задача государства — чтобы все поколения жителей России так же знали историю своей страны. На «Диктант Победы» пришли более 70 тысяч жителей Подмосковья. Итоги подведут в октябре, а информацию о победителях опубликую на сайтедиктантпобеды.рф.Участникам с лучшими результатами вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.

Акцию «Диктант Победы» запустила «Единая Россия» в 2019 году в рамках партпроекта «Историческая память».

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