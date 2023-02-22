Подмосковье 22 февраля 2023, 16:18 Более 70 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в прошлом году

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В 2022 году в Московской области удалось заготовить порядка 73 тонн донорской крови. Также региональный Минздрав и Институт качества Росздравнадзора подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Стационар. Перезагрузка». Об этом в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава Подмосковья Мария Аппалуп и главный врач ГБУЗ МО «ДЦГБ» Андрей Осипов.

Станции переливания крови работают ежедневно

В прошлом году в регионе заготовили 73 тонны донорской крови. Сейчас станции переливания крови в области получают новое оборудование. С каждым годом число доноров становится все больше.

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На днях Михаил Мишустин утвердил Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарств.

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«Служба крови Московской области состоит из 26 учреждений, одно из них — это Московский областной центр крови. Еще есть отделения переливания крови, порядка 65% всей донорской крови заготавливает Центр крови как крупное флагманское учреждение», — сообщила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава Подмосковья Мария Аппалуп.

По ее словам, кровь распределяется по всей области. Ее заготовка ведется ежедневно.

Проект «Стационар. Перезагрузка»

На днях Минздрав Московской области и Институт качества Росздравнадзора подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Стационар. Перезагрузка». Благодаря этому документу в регионе будут решать проблему с долгим оформлением госпитализированного пациента.

Центром проекта стал областной противотуберкулезный диспансер. Также по этой программе в Подмосковье построят шесть межрайонных хирургических центров.

В областных поликлиниках появится больше кабинетов для выписки льготных лекарств. В проекте поучаствуют также детские поликлиники и женские консультации.

«Наступили глобальные изменения работы стационара. Научный центр Росздравназдора будет оказывать методическую помощь и будет аудитором, будет проверять, как мы меняемся, и рекомендовать внедрение новых методик, а их очень много», — рассказал главный врач ГБУЗ МО «ДЦГБ» Андрей Осипов.

По его словам, губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу работу поликлиник и стационаров. Изменения начнутся уже в приемном отделении. Там пациентов будут не только оформлять, но и проводить исследования — от анализов крови до компьютерной томографии

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