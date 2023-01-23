Подмосковье 23 января 2023, 16:03 Более 70 спортсменов выступили на третьем этапе Кубка Подмосковья по настольному хоккею

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Третий этап Кубка Московской области по настольному хоккею прошел в Котельниках. Участие в соревнованиях принимали более 70 спортсменов.

Любители соревновались по олимпийской системе, то есть на вылет. Профессионалы — по круговой системе.

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«Вид спорта набирает свою популярность. Третий этап Кубка Московской области по настольному хоккею решили провести на территории нашего муниципалитета с целью популяризировать его, развивать, прививать молодому поколению», — рассказал заместитель начальника управления отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

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Среди участников был Петр Можаев, спортсмен с 40-летним опытом в настольном хоккее, победивший на одном из этапов Чемпионата Копенгагена. Чтобы не потерять форму, он тренируется ежедневно.

«Все в руках — навыки, мелкая моторика. Все это нужно нарабатывать, поддерживать буквально каждый день», — рассказал участник третьего этапа Кубка Московской области по настольному хоккею Петр Можаев.

Все спортсмены получили памятные медали. Среди любителей были разыграны кубки за три призовых места. Профессионалы боролись за хрустальный трофей ручной работы.

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