Подмосковье 26 февраля 2023, 15:38 Более 70 спортсменов поучаствовали в турнире по армрестлингу в Протвине

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На базе Отделения армреслинга и адаптивной физкультуры в Протвине состоялся турнир по армреслингу. В нем поучаствовали более 70 спортсменов в возрасте от 11 до 65 лет. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

В этом году на соревнования приехали спортсмены из Протвина, Серпухова, Подольска и Калужской области.

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«В этом году в 13 весовых категориях принимают участие более 70 спортсменов. Самому младшему армрестлеру 11 лет, самому старшему — 65», — сообщил заслуженный мастер спорта, тренер МБУ «Спортивная школа „Протвино“ Роман Кругликов.

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Организатором выступила Федерация армрестлинга Протвина. Турнир разделили по категориям: среди людей с ограниченными возможностями здоровья, и среди женщин и мужчин.

По итогам турнира победителей наградили медалями.

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