26 февраля 2023, 15:38
Более 70 спортсменов поучаствовали в турнире по армрестлингу в Протвине
На базе Отделения армреслинга и адаптивной физкультуры в Протвине состоялся турнир по армреслингу. В нем поучаствовали более 70 спортсменов в возрасте от 11 до 65 лет. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.
В этом году на соревнования приехали спортсмены из Протвина, Серпухова, Подольска и Калужской области.
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«В этом году в 13 весовых категориях принимают участие более 70 спортсменов. Самому младшему армрестлеру 11 лет, самому старшему — 65», — сообщил заслуженный мастер спорта, тренер МБУ «Спортивная школа „Протвино“ Роман Кругликов.
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Организатором выступила Федерация армрестлинга Протвина. Турнир разделили по категориям: среди людей с ограниченными возможностями здоровья, и среди женщин и мужчин.
По итогам турнира победителей наградили медалями.
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Спортсмены
Протвино
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