Подмосковье 16 января 2023, 18:42 Более 70 социальных объектов построили в Подмосковье в 2022 году

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Еще 77 школ, детских садов, поликлиник, амбулаторий и больниц появилось в Подмосковье в 2022 году. Большая часть новых социальных объектов — это учреждения образования для детей.

За прошлый год возвели 15 объектов здравоохранения, 31 школу и столько же детских садов. Дошкольные учреждения появились в 13 городских округах, в том числе в Подольске, Щелкове и Ленинском.

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«В январе началось строительство еще по двум объектам социальной сферы. Это поликлиника в Серпухове и образовательный комплекс в Красногорске», — сообщил министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. Завершить работы планируется в 2024 году.

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С начала 2023 года в Подмосковье открылось несколько социальных объектов. Среди них пристройка к школе № 4 в микрорайоне Депо в Лобне и новая школа на месте заброшенного госпиталя в городском округе Балашиха. Поручение о сносе этого здания губернатор Андрей Воробьев дал еще в 2019 году.