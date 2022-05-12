Более 70 сирот из Подмосковья получили жилье с начала года

Еще 73 сироты из Подмосковья получили собственное жилье с начала года. Им выдали обустроенные квартиры с хорошим ремонтом.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что до конца года жильем обеспечат свыше 840 сирот.

На это в бюджете предусмотрели более 3,6 миллиарда рублей.

Подмосковье является лидирующим регионом по обеспечению жильем детей-сирот Ирина Каклюгина.

По ее словам, это одна из приоритетных задач правительства Подмосковья.

«И мы успешно решаем вопрос. Всем детям выдают квартиры в комфортных районах, с удобной транспортной развязкой, а также квартиры чистые и с ремонтом», — отметила Каклюгина.

Она уточнила, что полностью вопрос обеспечения жильем уже закрыли в Серебряных Прудах.

Ранее Подмосковье назвали лидером по устройству сирот в семьи. Теперь опыт региона планируют распространить на всю Россию. Этому направлению уделяют особое внимание по поручению губернатора Андрея Воробьева.