Подмосковье 11 мая 2023, 12:17 Более 70 школьников Подмосковья выступили на пожарно-спасательных соревнованиях Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Подмосковные школьники приняли участие в районных соревнованиях пожарно-спасательной направленности «Юный спасатель». Мероприятие состоялось на базе Академии гражданской защиты МЧС России.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что участниками соревнований стали 75 школьников региона. Они прошли десять этапов, включая приветствие, оказание первой помощи и установку палатки.

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«Соревнования пожарно-спасательной направленности проводятся ежегодно в целях повышения уровня знаний и навыков в области безопасности жизнедеятельности среди учащихся образовательных учреждений и организаций Московской области», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. К тому же сроку достроят современный детский сад в северной части микрорайона Катюшки.

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