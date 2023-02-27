Подмосковье 27 февраля 2023, 17:19 Более 70 шайб забросили на четырех играх студенческой хоккейной лиги в Подмосковье

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Богатым на голы выдался 12-й тур чемпионата студенческой хоккейной лиги Подмосковья. За четыре матча было заброшено 75 шайб, о чем рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Первый матч между командами Можайска и Электростали закончился со счетом 13:6 в пользу первых. Затем, «Чехов» забросил 19 шайб «Балашихе», а те смогли организовать только три гола в ответ. Еще одним матчем, где хоккеисты порадовали болельщиков обилием заброшенных шайб, стала встреча между «Мытищами» и «Лобней». На двоих команды забросили 23 шайбы, но точнее были мытищинцы. Завершила 12-й тур встреча хоккеистов Красногорска и Подольска. Первые одержали победу со счетом 7:4.

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Лучшими игроками тура стали Семен Шведов (Можайск), Егор Звонов (Электросталь), Павел Жаров (Чехов), Денис Семешов (Балашиха), Александр Барахтин (Мытищи), Владислав Бусаров (Лобня), Федор Самсонов (Красногорск), Алексей Кирюхин (Подольск).

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев убежден, что хоккей для России — это особый вид спорта.