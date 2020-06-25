Более 70 расчетных центров открылись после снятия ограничений в Подмосковье

25 июня в Подмосковье возобновили работу офисы МосОблЕИРЦ. 74 центра готовы принять клиентов в очном режиме. Остальные офисы откроют уже в начале июля. Об этом рассказала пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

74 офиса МосОблЕИРЦ начали очный прием жителей. Адреса и режим работы центров можно посмотреть на официальном сайте. Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что в начале июля откроют оставшиеся офисы.

«В начале июля заработают уже все 114 офисов и 56 касс МосОблЕИРЦ. И безусловно, в каждом расчетном центре в обязательном порядке будут строго соблюдены санитарно-эпидемиологические требования безопасности, как для жителей, так и для сотрудников. Призываю пользователей проявить ответственность и заботу о себе и окружающих: соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках, а также, по возможности, отдавать предпочтение дистанционным сервисам», — отметил министр.

Передать показания счетчиков и оплатить коммуналку можно также и в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ.

Всю подробную информацию о работе офисов и по другим вопросам можно узнать по номеру телефона: 8-(496)-245-15-99, 8-(495)-374-51-61 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Есть еще один номер телефон для связи с центром: 8-(495)-374-51-91. Добавочные номера и электронные почты территориальных управлений можно также посмотреть на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Новости».