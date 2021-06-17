Более 70 рабочих мест создали в сфере услуг Подмосковья за месяц

Подмосковье открыло свыше 40 предприятий бытового обслуживания в мае. Это салоны красоты, мастерские по ремонту обуви, автомойки, ателье. Там создали не менее 70 рабочих мест.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, в регионе активно развивается сфера бытового обслуживания.

Только в мае текущего года в регионе открыли свыше 40 новых бытовых предприятий Сергей Воскресенский.

Он добавил, что самое динамичное развитие показали ателье, парикмахерские и салоны красоты.

При этом больше всего предприятий появилось в Бронницах, Одинцове и Серпухове.

Например, в мае заработало еще 12 парикмахерских и салонов красоты, а также восемь ателье.