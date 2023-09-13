Подмосковье 13 сентября 2023, 15:05 Более 70 рабочих мест появится на новом производстве косметических средств в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Производство уходовой косметики появилось в подмосковном индустриальном парке «Есипово». Компания «Виэнти Продакшн Групп» запустила контрактное производство продукции для крупнейших ретейлеров, аптечных сетей и локальных брендов.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Солнечногорском городском округе составит свыше миллиарда рублей. На новой производственной площадке будет создано 75 рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Компания выпускает более 300 наименований продукции для взрослых и детей. На новом производстве в Солнечногорске будут производить уходовую и декоративную косметику.

«В 2024 году производственные мощности компании позволят в год производить более 20 миллионов упаковок зубных паст, десять миллионов единиц продукции средств по уходу для лица и тела и около семи миллионов единиц продукции средств по уходу для волос», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

На новом производстве будут работать цеха и собственные лаборатории. По словам генерального директора компании Кристины Барминой, предприятие намерено сотрудничать с заводом по производству консервантов для косметики, что позволит снизить зависимость от международных поставок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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