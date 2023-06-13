Подмосковье 13 июня 2023, 12:25 Более 70 рабочих мест появится на новом производстве экологичной одноразовой посуды в Серпухове Застройщик ООО "ПК Диапазон"

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Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственного комплекса экологичной одноразовой посуды компании ООО «ПК Диапазон» в Серпухове. На нем создадут более 70 рабочих мест.

Застройщик инвестировал в проект 300 миллионов рублей. На площади 14 тысяч квадратных метров будут делать картонные стаканы и тарелки, контейнеры для фастфуда и другую одноразовую посуду.

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Инвестор построит два производственных здания. Также планируется возведение холодного склада, котельной и очистных сооружений. Рядом с предприятием организуют парковку для большегрузов и автомобилей работников.

ООО «ПК Диапазон» поставляет продукцию в крупнейшие торговые сети страны и ближнего зарубежья, владеет собственным автопарком и региональной сетью филиалов, официальных представительств и складов.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Подать заявку на аналогичную услугу можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Все услуги центр оказывает бесплатно.

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