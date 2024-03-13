Подмосковье 13 марта 2024, 18:20 Более 70 проектов импортозамещения реализовали в Подмосковье за 2 года Медиасток.рф

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На реализации в Подмосковье находятся свыше 270 проектов импортозамещения, из которых более 70 уже запустили в работу за два года. Об этом на форуме «Просто капитал» рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«На сегодняшний день в Подмосковье уже заявлено 274 проекта импортозамещения, включая и предприятия в сфере оборонно-промышленного комплекса. Общий объем инвестиций по этим проектам — около 250 миллиардов рублей», — отметила Екатерина Зиновьева.

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Больше 70 предприятий уже открылись и выпускают продукцию, в том числе и двойного назначения.

В Подмосковье активно поддерживают важные производства. Одной из наиболее востребованных мер является программа «Земля за 1 рубль». В этой программе участвуют уже свыше 140 компаний. Каждый импортозамещающий проект находится на индивидуальном сопровождении.

В совокупности с федеральными мерами поддержки, в Московской области созданы благоприятные условия для решения задач по обеспечению технологического суверенитета государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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