Подмосковье 15 февраля 2024, 18:11 Более 70 пожарных сигнализаций отремонтировали в домах Подмосковья под контролем ГУСТ ГУСТ МО

Читать 360tv в

Инспекторы ГУСТ внимательно контролируют состояние пожарных сигнализаций в домах Подмосковья, так как от оборудования зависит безопасность зданий и их жителей. Только с начала года специалисты отработали 75 задач по данному направлению.

Работы провели на улице имени Головкина и на улице Речная в Красногорске, а также на улице Просторная в деревне Путилково.

Реклама

Жителям Московской области напоминают, что в случае необходимости ремонта системы сигнализации в доме, следует направить запрос в УК. Ответственная организация обязана взять обращение в работу в течение 24 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».