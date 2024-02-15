15 февраля 2024, 18:11
Более 70 пожарных сигнализаций отремонтировали в домах Подмосковья под контролем ГУСТ
Инспекторы ГУСТ внимательно контролируют состояние пожарных сигнализаций в домах Подмосковья, так как от оборудования зависит безопасность зданий и их жителей. Только с начала года специалисты отработали 75 задач по данному направлению.
Работы провели на улице имени Головкина и на улице Речная в Красногорске, а также на улице Просторная в деревне Путилково.
Реклама
Жителям Московской области напоминают, что в случае необходимости ремонта системы сигнализации в доме, следует направить запрос в УК. Ответственная организация обязана взять обращение в работу в течение 24 часов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Реклама
Реклама