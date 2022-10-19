Более 70% площадей картофеля убрали в Подмосковье | 360°

19 октября 2022, 22:44
Более 70% площадей картофеля убрали в Подмосковье
Подходит к концу уборка урожая овощей открытого грунта и картофеля в Подмосковье. На данный момент убрано более 70% площадей.
«Показатели этого года превышают прошлогодние по всем культурам. К середине октября овощей открытого грунта получено 190 тысяч тонн, это на 14 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Картофель на данный момент убран с 75% площадей, его валовый сбор достиг 280 тысяч тонн. Это на 11 тысяч тонн больше, чем в 2021 году», — сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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Урожайность овощей открытого грунта в этом году составляет 323 центнера на гектар. Это на 8% больше, чем в 2021 году. Урожай картофеля на 5% превышает показатели 2021 года и составляет 285 центнеров на гектар.
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В 2022 году подмосковные аграрии посеяли картофель чуть более, чем на 13 тысячах гектаров. Лидерами по сбору стали АО «Агрофирма Бунятино», ООО «ДГТ», АО «Озеры», ЗАО «Куликово», АО «Агрофирма Сосновка».
Сельское хозяйство
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