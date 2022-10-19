Более 70% площадей картофеля убрали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 22:44 Более 70% площадей картофеля убрали в Подмосковье

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Подходит к концу уборка урожая овощей открытого грунта и картофеля в Подмосковье. На данный момент убрано более 70% площадей.

«Показатели этого года превышают прошлогодние по всем культурам. К середине октября овощей открытого грунта получено 190 тысяч тонн, это на 14 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Картофель на данный момент убран с 75% площадей, его валовый сбор достиг 280 тысяч тонн. Это на 11 тысяч тонн больше, чем в 2021 году», — сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Урожайность овощей открытого грунта в этом году составляет 323 центнера на гектар. Это на 8% больше, чем в 2021 году. Урожай картофеля на 5% превышает показатели 2021 года и составляет 285 центнеров на гектар.

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В 2022 году подмосковные аграрии посеяли картофель чуть более, чем на 13 тысячах гектаров. Лидерами по сбору стали АО «Агрофирма Бунятино», ООО «ДГТ», АО «Озеры», ЗАО «Куликово», АО «Агрофирма Сосновка».