Подмосковье 29 ноября 2022, 22:34 Более 70 парков Подмосковья оборудовали камерами видеонаблюдения с функцией подсчета посетителей

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Парки культуры и отдыха Подмосковья активно оснащают камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Оборудование позволяет вести подсчет, распознавание и отслеживание силуэтов посетителей.

В министерстве благоустройства региона и Главном управлении региональной безопасности отмечают, что эта работа ведется в первую очередь для безопасности граждан.

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«При благоустройстве парков и общественных пространств обязательным элементом является установка камер видеонаблюдения, которые подключаем к региональной системе „Безопасный регион“. При помощи данной системы в настоящее время успешно реализуем проект по оснащению камер видеонаблюдения функцией подсчета посетителей в парках Подмосковья. На сегодняшний день на подсчет поставлено уже 252 камеры в 76 парках. Сейчас подсчет посетителей в некоторых парках проводим с помощью специальных счетчиков. Уже с 1 марта полностью перейдем на подсчет с помощью камер в парках культуры и отдыха, а также лесопарках, благоустроенных по программе „Парки в лесу“. Всего обеспечим функцией подсчета порядка 730 камер»,- сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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На данный момент в парках региона работает 2431 видеокамера. 252 камеры оснащены функцией подсчета посетителей.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев рассказал о том, что видеокамеры в парках обеспечивают безопасность граждан.

«В случае совершения преступления или правонарушения в сцене обзора какой-либо из видеокамер системы „Безопасный регион“, оно будет зафиксировано и использовано правоохранительными органами при проведении оперативно-следственных мероприятий», — подчеркнул Роман Каратаев.

Установку камер реализуют благодаря проекту министерства благоустройства и Главного управления региональной безопасности Московской области.

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