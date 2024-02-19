Подмосковье 19 февраля 2024, 13:14 Более 70 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в поселке Андреевка Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в поселке Андреевка. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям обсудили с жителями 77 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и содержания поселка.

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«Мы понимаем, что Андреевка динамично развивается и требует нашего особого внимания. По ряду вопросов, с которыми к нам сегодня пришли жители, смогли дать разъяснения сразу на месте. Часть требует детальной проработки, поэтому беру на контроль, и будем сопровождать до решения», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводятся регулярно в каждом территориальном управлении округа. Также ежемесячно проходит прием жителей главой муниципалитета — записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

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