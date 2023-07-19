Подмосковье 19 июля 2023, 16:34 Более 70 новых светофоров установили в Подмосковье в июле Минтранс Подмосковья

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Более 70 новых светофоров установили в Подмосковье в июле, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Список адресов установки устройств на региональных дорогах составили на основе показателей трафика и аварийности по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«В этом году мы продолжаем устанавливать новые светофорные объекты на региональной дорожной сети, чтобы упорядочить движение транспорта и повысить безопасность движения. Сейчас провели установку более 20 светофоров типа Т-1 и порядка 50 светофоров типа Т-7. Всего в этом году планируем обустроить около 200 новых светофорных объектов», — отметил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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Новые светофоры Т-1 появились на улицах Краснополянской и Ленина в Лобне, на улице Михалевича в Раменском, на улице Ворошилова и у поворота на деревню Каменку в Серпухове, а также на Московской улице во Фрязине. Дорожные объекты типа Т-7 установили в Солнечногорске, Балашихе, Коломне, Клину, Наро-Фоминске, Раменском, Котельниках, Подольске, Истре и Пущине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных пунктов.

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