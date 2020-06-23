Более 70 новых автобусов вышли на рейсы в Коломне

Новые автобусы выполнены по специальному заказу правительства Подмосковья. Их губернатор Андрей Воробьев передал парку в минувший четверг в Красногорске. Автоколонну Коломны, которая обслуживает еще и городской округ Озеры, пополнила 71 машина.

Источник фото: телеканал «360»

Новые пассажирские машины недавно сошли с конвейера Ликинского завода. При разработке автобусов позаботились и о комфорте водителя. Сидение с подогревом, автоматическая коробка передач и умная мультисистема, которая подскажет, если что-то вышло из строя.

Автобусы в округ пришли двух видов — с учебной кабиной для стажировки молодых водителей и универсальные. Стоимость одного составляет около 12 миллионов рублей. Всего в Подмосковье закуплено 660 автобусов.

«Если посмотреть на надписи, которые сейчас двигаются по бегущей строке на автобусах, это не только внутренние маршруты, по которым передвигается этот транспорт, но и межмуниципальные и даже межрегиональные маршруты», — отметил Денис Лебедев, глава Коломенского округа.

Новые машины не идут в сравнение со старыми. Для безопасности пассажиров в автобусах установлены восемь видеокамер. В жаркую погоду спасет кондиционер, в салоне удобные мягкие сиденья.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один плюс — это вместительность. Новый автобус может увезти в 1,5 раза больше пассажиров. Раньше количество посадочных мест было порядка 20, на сегодняшний момент — 44 посадочных места плюс 40-50 пассажиров можно перевозить стоя.

Эти автобусы удобны и для инвалидов. Их оснастили откидными пандусами. На остановке водитель разберет его и поможет человеку с ограниченными возможностями заехать в салон.

Благодаря новым автобусам автопарк предприятия значительно помолодел. Сейчас средний возраст машин — четыре года. Ежедневно в рейс выходят 130 автобусов, которые перевозят пассажиров по 46 маршрутам Коломенского городского округа.