Подмосковье 08 февраля 2024, 10:38 Более 70 многодетных семей из Лыткарина получили земельные участки в феврале Телеканал «360»

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В начале февраля 73 многодетные семьи из Лыткарина бесплатно получили земельные участки. Им предоставили от 10 до 15 соток в соседнем Раменском округе.

Многодетные семьи смогут использовать участки для индивидуального жилищного строительства, а также для личного подсобного хозяйства или садоводства. Ранее 110 лыткаринских семей уже воспользовались данной льготой и получили земельные участки.

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Землю многодетным предоставляют в порядке очереди. Это регламентируется законом «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

«По местоположению участок недалеко. Так что будет удобно и летом и зимой добираться, чтобы проводить там время. Настрой положительный, судя по активным участникам планируется активная застройка и детские площадки», — поделилась многодетная мать Елена Данилова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл Год семьи в Подмосковье. На торжественном мероприятии он вручил награды многодетным.

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