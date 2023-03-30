Подмосковье 30 марта 2023, 15:58 Более 70 комплектов с ноутбуками закупили для домашнего обучения детей-инвалидов в Подмосковье Фото Минимущества

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Оборудование для дистанционного образования передано Миноблимуществом в городские округа Подмосковья. Это 72 комплекта с ноутбуками и веб-камерами.

Технику передали в собственность городских округов Подольск, Коломна, Мытищи, Орехово-Зуевский, Егорьевск, Зарайск, Щелково, Фрязино и Ленинский. Комплекты предназначены для детей-инвалидов, которые учатся дома, и их педагогов. В набор входят ноутбук, мышь, веб-камера, микрофон, USB разветвитель, сетевой удлинитель, персональное устройство для звуковой информации, клавиатура с увеличенным размером клавиш, программное обеспечение с синтезом речи.

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Видеонаблюдение в новых микрорайонах и местах со старой застройкой необходимо для безопасности жителей, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Для этого в области существует целая программа, уже доказавшая свою эффективность.