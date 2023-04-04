Подмосковье 04 апреля 2023, 14:31 Более 70 коммунальных машин привлекут к весенней уборке в Мытищах

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Осмотр коммунальной техники прошел в Мытищах в преддверии месяца чистоты и благоустройства, который стартовал в Подмосковье 1 апреля. Для уборки территорий привлекут 77 коммунальных машин.

В автопарке округа есть мини-погрузчики, тротуарные пылесосы, комбинированные дорожные машины и другая техника. Так, городской округ Мытищи закупил еще около 20 новых машин, среди которых — грейдер, автомобиль Lada Largus, газели. На всей технике размещены специальные наклейки для обратной связи.

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«Мы традиционно начинаем месячник благоустройства. Задача после зимнего периода <…> привести город в его нормальное состояние», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.

Коммунальщикам предстоит залатать дыры на дорогах, поменять бордюрные камни и почистить пешеходные дорожки от реагентов. Сейчас идет подготовка к общегородскому субботнику, который пройдет 22 апреля.

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