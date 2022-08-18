Более 70 километров железнодорожных путей отремонтировали с апреля в Подмосковье

В ходе ремонтной кампании, которая проводится с апреля по октябрь, на МЖД отремонтировано 190,3 километра путей, из них 74 километра — в Московской области.

В Подмосковье основные работы выполнены на участках: Благовещенское — Шаховская (17,7 километра), Новоиерусалимская — Румянцево (16,1 километра), Волоколамск — Благовещенское (9,2 километра), Икша — Поварово (14,4 километра), Лопатино — Ильинский Погост Большого кольца МЖД (16,7 километра).

43% ремонтных работ произвели по технологии «Закрытый перегон», которая позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить задание за меньший промежуток времени. При этом движение поездов организовывается по соседним путям в реверсивном режиме.

За сезон было уложено 43,3 километра новых путей в рамках развития Центрального транспортного узла. Участки понадобятся для запуска новых диаметральных линий — МЦД-3 и МЦД-4. Всего в этом году на МЖД планируется отремонтировать более 250 километров путей и уложить 93,7 километра новых путей.

Ранее МЖД подсчитала ущерб, нанесенный вандалами подмосковным электричкам. 27 миллионов 400 тысяч рублей потребовалось, чтобы отмыть вагоны, заменить сломанную мебель и вставить новые стекла вместо разбитых. Губернатор Андрей Воробьев сказал, что обеспечить правопорядок в Подмосковье, в том числе и остановить уличный вандализм, поможет развитие видеонаблюдения.