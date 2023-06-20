Подмосковье 20 июня 2023, 05:30 Более 70 километров линий электропередач отремонтировали в Подмосковье с начала года Россети Московский регион

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Подмосковные специалисты отремонтировали 79 километров воздушных линий электропередачи с напряжением от 0,4 до 220 киловольт по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Электрики заменили неизолированные провода и расчистили линии от древесно-кустарниковой растительности. Также сотрудники профильных организаций провели ремонт на 12 силовых трансформаторах и 216 подстанциях.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, за 2022 год в Подмосковье потребление электроэнергии выросло на 9%, а число аварийных ситуаций снизилось на 15%. Это стало результатом инвестиционных программ, которые реализуются в электросетевой сфере региона в последние годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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