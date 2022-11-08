Более 70 изделий народных промыслов представили экспертам в Клину | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 19:28 Более 70 изделий народных промыслов представили экспертам в Клину

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Экспертный совет по народным художественным промыслам провели в Клину. На суд специалистов представили более 70 образцов традиционного подмосковного творчества, включая гжельский фарфор и клинские елочные игрушки.

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Члены совета внимательно рассмотрели изделия Гжельского государственного университета и предприятия «Елочка» и высоко оценили каждое из них.

В 2022 году «Елочка» отметила свой 170-летний юбилей. По этому случаю художники создали уникальные коллекции новогодних игрушек, в том числе и старинные елочные бусы. Также мастера решили отдать дань великому русскому писателю Александру Пушкину. Была создана серия елочных шаров с росписью по мотивам его произведений.

Ранее стало известно, что Подмосковье стало одним из самых востребованных направлений для новогоднего туризма в России. В Министерстве культуры и туризма Московской области подтвердили, что отели и гостевые дома Подмосковья активно бронируют жители всех регионов России.