Более 70 художников из разных стран приедут на фестиваль «Культурный код» в Балашихе

Фестиваль «Культурный код», который пройдет в августе в Балашихе, станет по-настоящему международным. На него приедут более 70 художников из разных стран мира. «Культурный код» — это масштабный фестиваль уличного искусства, в ходе которого улицы города заиграют новыми красками, станут выглядеть ярче и необычнее.

О том, как много художников приедут на мероприятие в Балашиху, рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич в интервью телеканалу «Балашиха 360». Он поделился, что заслужить право на проведение такого фестиваля было не так-то просто. Однако в итоге именно Балашихе удалось выиграть конкурс среди множества конкурентов.

«В течении месяца наша городская среда будет преображаться. Более 70 художников приедет в Балашиху, больше половины — это иностранцы из Уругвая, Бразилии, Индонезии. Конечно, будет большая группа российских художников», — сказал Никита Тарасевич.

Украшать будут улицы Железнодорожного. Муралы — огромные изображения на стенах зданий — появятся на Луговой, Новой, Пионерской и Пролетарской улицах, а также на фасадах многоэтажек жилого комплекса «Центр-2». Помогают решать, какие именно фасады нужно украсить, сами жители Балашихи. Проводятся специальные встречи, на которых организаторы заручаются согласием жильцов.

Подготовка к проведению фестиваля тоже нужна самая серьезная. Важно, чтобы муралы держались как можно дольше. Для этого сначала нужно выровнять поверхность, заштукатурить ее, убрать все неровности. В итоге для каждого из приехавших художников в Балашихе создадут максимально комфортные условия.

Однако только украшением стен зданий фестиваль не ограничится. Каждый день во время его проведения будут проходить различные активности для гостей всех возрастов. Мероприятия проведут в парках, в библиотеках, на больших стадионах — каждый участник и посетитель сможет найти для себя что-то интересное.

«Культурный код» — международный фестиваль, участники которого создают музеи монументального искусства под открытым небом. Работы художников, которые приехали в Россию со всего мира, уже украшают здания в Одинцове, Солнечнодольске Ставропольского края и в Челябинске. Фестиваль в Балашихе откроет свои двери 20 августа и закончится 17 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такие события, как «Культурный код», формируют современную среду. Он выразил надежду, что жителей и гостей города ждет много нового, яркого и интересного.