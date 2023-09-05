05 сентября 2023, 15:51
Более 70 экскурсоводов прошли обязательную аттестацию в Подмосковье
Обязательную аттестацию гидов и экскурсоводов прошли 73 специалиста из Подмосковья. Один из них собирается проводить уникальные туры для инвалидов по слуху.
По итогам последнего заседания комиссии в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, аттестованы еще пять экскурсоводов. Среди них — специалист, который первым в регионе планирует проводить экскурсии для туристов с нарушением слуха. В качестве эксперта, владеющего языком жестов, на аттестации присутствовал представитель подмосковного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
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Сегодня в Московской области аттестованы 73 экскурсовода и гида. С 1 июля 2024 года специалисты, не подтвердившие свою квалификацию, не смогут оказывать услуги туристам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. Также там можно найти уникальные авторские экскурсии по региону.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Туризм
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