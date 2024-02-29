Подмосковье 29 февраля 2024, 13:02 Более 70 дворов расчистят от снега и наледи в Химках 29 февраля Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Коммунальные службы городского округа Химки продолжают работы по подготовке к весеннему сезону. Уборка дорог от снега и наледи завершится в Новых Химках 29 февраля. Там приведут в порядок более 70 дворов.

Дворы расчистят на улицах Лавочкина, Машинцева, Панфилова, Парковой, 9 Мая, Строителей и на Юбилейном проспекте. Продолжаются работы на улицах Дружбы, Молодежной и проспекте Мельникова. Также вывозят снег с парковок, для этого жителей попросили на период уборки освободить машиноместа.

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Масштабную уборку снега проводят во всех микрорайонах Химок. Каждый день на улицы округа выходят свыше 100 снегоуборочных машин и 1000 рабочих.

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