Подмосковье 12 августа 2023, 21:15 Более 70 дорог отремонтируют в Серпухове в этом году

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В этом году в Серпухове отремонтируют рекордное количество дорог — более 70 трасс по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». На данный момент работы завершили на 15 из них, а еще восемь модернизируют сейчас.

Всего с 2018 года в муниципалитете привели в порядок более 250 проезжих частей.

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«Есть дороги, которые давно ждут ремонта. Поэтому в этом году и благодаря губернатору и усилиям главы Никитенко Сергея Николаевича у нас очень большой объем дорог в этом году — это 75 дорог. Такого никогда не было», — заявил директор МКУ «Управление дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи городского округа Серпухов» Алексей Бронников.

В первую очередь ремонтируют дороги, на которые указывали горожане. Учитывались и такие факторы, как состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость социальных объектов.

Сейчас в завершающей стадии работы на Российской улице. Здесь площадь асфальтобетонного покрытия составила около девяти тысяч квадратных метров. Дорога на 4-м Полевом переулке также поменяла грунтовое основание на качественный асфальт. Помимо нового покрытия для безопасности пешеходов здесь сделали тротуар.

На пересечении улицы Ленинского Комсомола и Екатерины Дашковой сейчас идет расширение участка. После работ движение на данном перекрестке станет лучше.

Ремонт ведут на улицах Дачной, Швагирева, в деревне Манишки и Лукьяново. Большое внимание уделяется дорогам, ведущим к образовательным учреждениям. Их благоустройство завершат до 1 сентября.

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