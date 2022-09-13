Более 70 домов отремонтируют до конца года в Клину | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

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Viber Более 70 домов отремонтируют до конца года в Клину

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Масштабная программа капитального ремонта жилых домов продолжается в Подмосковье. В одном только Клину до конца декабря будет отремонтировано 74 МКД, на что выделено 409 миллионов рублей.

Крыши в 12, фасады в 10, инженерные системы в 18 домах отремонтируют в Клину до конца года. Помимо этого, в четырех МКД заменят девять лифтов. Работы уже завершены по 42 адресам.

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Более 44 тысяч многоквартирных домов включено в план на капремонт в Подмосковье. Это самая значительная программа в России, рассчитанная до 2049 года.

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«С 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов, улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области. В ряде городских округов, в частности в Молодежном, программа на 2022 год выполнена в полном объеме», — отметил министр регионального Министерства ЖКХ Антон Велиховский.

В 2022 году в Подмосковье запланирован капремонт 3 тысяч 757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

С 12 сентября по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе начался отопительный сезон. Первыми тепло начали получать школы, детские сады и больницы.

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