Подмосковье 28 декабря 2022, 09:25 Более 70 детских мероприятий проведут в Химках на новогодних каникулах

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Более 70 мероприятий проведут на зимних каникулах для юных жителей Химок. Предполагается, что участие в них примут около 35 тысяч человек.

Новогодние каникулы в Химках пройдут активно. Большая развлекательная программа для детей охватит учреждения культуры и спорта, парки и даже поселения, которые в начале 2023 года войдут в состав округа. Все мероприятия будут организованы в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье».

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«В этом году в Химках не будет масштабных новогодних гуляний, но по просьбе жителей мы сохранили детские культурные мероприятия. В программе — елки, благотворительные акции, спектакли и представления для всей семьи», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

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Так, в Химках с 31 декабря по 9 января проведут 16 новогодних елок.

Дом культуры «Родина» 4 января покажет детскую новогоднюю комедию «Как стать Снегурочкой», а 7 января — представление для всей семьи «Ночь перед Рождеством». Оба мероприятия начнутся в 12:00.

Театр «Наш дом» 2 и 3 января представит спектакль «Снежный цветок», а 7 и 8 января пройдут благотворительная рождественская елка и спектакль «Свет Рождества, или Тайна деревянного великана».

Самых спортивных жителей ждут турниры по лыжным гонкам, баскетболу и спортивно-массовые соревнования по программе «Спорт в каждый двор». Одно из крупных мероприятий пройдет 3 января в 15:00 в парке имени Величко.

Татьяна Навка со своей звездной командой 1 января в 19:00 на Театральном катке покажет сказку «Царевна-лягушка». Вход будет свободный.

Детская анимация будет организована со 2 по 8 января в парках «Дубки», «Экоберег», «Подрезково», «Два берега» и в парке имени Величко. Например, в парке «Дубки» пройдут мастер-классы «Новогодняя поделка», а 7 января в парке имени Толстого пройдет «Урок в зеленой школе».

Территории городского округа Солнечногорск, которые присоединятся к Химкам с начала 2023 года, также не останутся без внимания. Около 35-ти мероприятий поведут в поселениях Лунево и Кутузовское. Среди них — интерактивная программа «Ледяной патруль!», мастерская «У волшебной елки», мастер-классы «И время верить в чудеса…», «Волшебный каблучок», «Морозные узоры», «Резные снежинки» и многое другое.

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