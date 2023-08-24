Подмосковье 24 августа 2023, 12:58 Более 70 детей из малообеспеченных семей в Солнечногорске получат школьные рюкзаки к сентябрю Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Первоклассникам из малообеспеченных семей в Солнечногорске вручат рюкзаки со школьными принадлежностями. Такие наборы перед началом учебного года получат 71 ребенок.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Акция по поддержке школьников из малообеспеченных семей проходит в Подмосковье ежегодно. Рюкзаки школьникам на дом доставляют представители администрации муниципалитета и депутаты. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков также присоединился к акции, вручив подарки многодетной семье.

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«Семья, в которой проживают наши первоклассники Дима и София, многодетная, требует нашего повышенного внимания. С мамой — Марией — остаемся на связи, постараемся максимально оперативно помочь по всем вопросам», — сказал Константин Михальков.

Подать заявление на получение подарочного рюкзака можно на портале «Госуслуги», выбрав раздел «Подарок первоклассникам».

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