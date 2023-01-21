Подмосковье 21 января 2023, 03:05 Более 70 человек пришли на первый в 2023 году выезд мобильного офиса БТИ Подмосковья Мобильный офис Московского областного БТИ посетил Наро-Фоминский городской округ

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Состоялся первый в 2023 году выезд мобильного офиса Московского областного БТИ. Сотрудники учреждения посетили ГСК «Мальково-2» в Наро-Фоминском городском округе. Выезд прошел при участии генерального директора регионального БТИ Елены Казимир.

На встрече с членами ГСК обсудили вопросы реализации «гаражной амнистии», позволяющей людям до 1 сентября 2026 года бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых находятся гаражи.

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«В этом направлении Московское областное БТИ ведет большую работу. Мы стараемся максимально помочь нашим гражданам в оформлении гаражей и земельных участков, на которых они располагаются», — подчеркнула Казимир.

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Она также сообщила, что в 2022 году для удобства клиентов запустили услугу по оформлению гаражных строений в онлайн-формате на сайте Московского областного БТИ, а также мобильный офис учреждения. Последний курсирует по всему региону и позволяет решить вопросы жителей Подмосковья даже в самых отдаленных уголках.

По результатам выезда в ГСК «Мальково-2» провели 45 консультаций, а также заключили 22 договора на услуги областного БТИ. В общей сложности во встрече участвовали свыше 70 человек.

После этого Казимир посетила Наро-Фоминское отделение Московского областного БТИ, и расположенный на его базе архив. На сегодня в нем содержится порядка 100 тысяч единиц хранения. В ходе своего визита Казимир обсудила с коллегами вопросы, связанные с деятельностью организации, а также ее дальнейшего развития. Повышению качества и скорости обслуживания клиентов уделили особое внимание.

«Мы активно работаем над совершенствованием деятельности учреждения, цель — сделать БТИ Московской области еще более удобным для жителей Подмосковья», — подчеркнула генеральный директор учреждения.