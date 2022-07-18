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    18 июля 2022, 17:18

    Более 70 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

    Анастасия Максимовских

    В Московской области из аварийного жилья расселили более 70 человек за прошедшую неделю. Программу переселения реализуют в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

    Более 70 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

    «В рамках госпрограммы за прошедшую неделю было расселено 35 аварийных помещений общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение», — сообщил министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

    В новые квартиры смогли переехать жители Орехово-Зуевского, Пушкинского, Сергиево-Посадского и Дмитровского округов, а также переселенцы из Пущина и Ступина.

    Жилье, которое признали аварийным до 2017 года, расселяют за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», напомнили в Минстрое.

    Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе до конца следующего года.