Более 70 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

В Московской области из аварийного жилья расселили более 70 человек за прошедшую неделю. Программу переселения реализуют в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

«В рамках госпрограммы за прошедшую неделю было расселено 35 аварийных помещений общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение», — сообщил министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В новые квартиры смогли переехать жители Орехово-Зуевского, Пушкинского, Сергиево-Посадского и Дмитровского округов, а также переселенцы из Пущина и Ступина.

Жилье, которое признали аварийным до 2017 года, расселяют за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», напомнили в Минстрое.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе до конца следующего года.