Подмосковье 25 ноября 2022, 09:17 Более 70% бюджета Балашихи направят на социальную сферу в 2023 году

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Бюджет на 2023 год приняли депутаты городского округа Балашиха. Как и в предыдущие годы, средства в основном направлены на социальную сферу — это 72% бюджета. Сюда входят образование, культура и спорт.

По сравнению с прошлым годом казна 2023 года увеличилась почти на пять миллиардов рублей, составив 24,5 миллиарда. Средства бюджета рассчитаны на 18 муниципальных программ и шесть федеральных проектов.

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«Темпы экономического развития хорошие в городе. У нас увеличились как налоговые, так и неналоговые доходы. Неналоговые доходы в основном выросли за счет того, что мы заключаем больше договоров на аренду земельных участков. Налоговые — сами о себе говорят, у нас увеличивается налоговая база», — рассказал председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

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Значительная часть средств пойдет на строительство и капремонт школ, детских садов, спортивных сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и парков.

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