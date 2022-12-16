Подмосковье 16 декабря 2022, 16:56 Более 70 автобусов в стиле проекта «Зима в Подмосковье» вышли на маршруты

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Фирменные автобусы с баннерами проекта «Зима в Подмосковье» начали курсировать на маршрутах компании «Мострансавто». Яркие и стильные транспортные средства работают в Коломне, Подольске, Озерах и других городах региона.

Борта более 70 автобусов украсили фирменной символикой проекта со ссылкой на туристический портал Подмосковья. Забрендированные транспортные средства начнут курсировать на пригородных и междугородних маршрутах, таких как № 520 из Подольска до метро «Бульвар Дмитрия Донского» и № 331 из Озер до метро «Котельники». Две эксклюзивные машины ЛиАЗ будут перевозить пассажиров от Дома правительства Московской области до метро «Тушинская».

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В рамках масштабного проекта «Зима» в Подмосковье в регионе проведут сотни мероприятий, включающие бесплатные ледовые шоу, спектакли, концерты, фестивали и ярмарки. Для жителей и туристов подготовлены лыжные и тюбинговые трассы, катки и горнолыжные курорты. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что обо всех предстоящих событиях можно узнать на портале welcome.mosreg.ru.

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