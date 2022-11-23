Подмосковье 23 ноября 2022, 21:09 Более 70 аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю Публичное достояние

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В Московской области с 14 по 18 ноября провели 76 аукционов по земельно-имущественным торгам. В них приняли участие 158 претендентов, рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что среднее количество участников на аукционах составило 3,1 человека на лот. Процент реализации составил 80% от всех завершенных процедур за неделю, это на 10% больше в сравнении с предыдущей неделей.

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Наиболее эффективно реализованным аукционом стал торг за аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10 соток в Голицыне в Одинцовском округе. В нем приняли участие семь претендентов. В ходе торгов размер годовой арендной платы за участок вырос в семь раз и составил два миллиона рублей.

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Ранее сообщалось, что заброшенный имущественный комплекс в Кратове в Раменском округе продадут на торгах, начальная стоимость объекта составит 111,3 миллиона рублей.

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