08 февраля 2023, 15:47
Более 70 аукционов по вопросам земли и имущества прошло в Подмосковье за неделю
С 30 января по 3 февраля в Московской области провели 77 аукционов. Комитет по конкурентной политике выставил на торги 44 объекта.
Из них 33 участка предназначены для аренды, а 10 продаются. Также реализуется нежилое здание с землей.
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Так, на аукционе можно арендовать на 13 лет и два месяца участок площадью 27 соток в селе Борисово под строительство загородного дома и ведения личного подсобного хозяйства. Земля располагается в 10 минутах езды от трассы М-1 «Беларусь», в 250 метрах протекает река Протва. Начальная цена составляет 110 555 рублей в год.
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Также сдается в аренду земля площадью 10 соток в Рузе. Она находится в центре поселка Брикет. Его можно снять на четыре года и 10 месяцев за 165 тысяч рублей за год.
За последнюю неделю в аукционах поучаствовали 195 человек. В среднем на один лот приходилось четыре претендента.
Самое большое увеличение стартовой цены произошло во время торгов на участок в Домодедове под строительство жилого комплекса. Там стоимость увеличилась в 26 раз. Изначально за него просили 1,8 миллиона в год, однако в процессе победитель поднял ее до 46 миллионов.
Более детально ознакомиться с информацией об объектах Московской области можно на портале ЕАСУЗ.
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Аукционы
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