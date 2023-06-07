Подмосковье 07 июня 2023, 14:11 Более 7 тысяч жителей Балашихи прошли опрос о благоустройстве парков

Читать 360tv в

Голосование «Улучшаем парки Подмосковья вместе» проходило с 1 по 4 июня. В голосовании приняли участие 7409 жителей Балашихи, которым предложили оценить пять популярных городских локаций.

В опроснике значились Парк «Пехорка», парк на улице Заречной, Пестовский парк, набережная на улице Солнечной и парк вокруг озера Дивное в микрорайоне Заря. Жители Балашихи отвечали на два вопроса: что больше всего нравится в этих общественных пространствах и что необходимо дополнить.

Реклама

Оставить свои пожелания можно было как самостоятельно, на портале «Добродел, так и с помощью волонтеров, которые дежурили каждый день в оживленных местах парков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил активистов за проделанную работу.

«Спасибо нашим волонтерам, которые работали на территориях, и всем нашим неравнодушным жителям», — написал глава региона в своем Telegram-канале.