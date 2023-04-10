Подмосковье 10 апреля 2023, 11:31 Более 7 тысяч женщин записались на маммографию в Подмосковье через «Госуслуги» с августа 2022 года

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С августа 2022 года жительницы Подмосковья могут самостоятельно записаться на маммографию через «Госуслуги» или по номеру 112. Раньше сделать это можно было только через лечащего врача.

«Маммография позволяет выявить на ранней стадии различные новообразования молочных желез, в том числе злокачественные, а также другие патологии», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она также подчеркнула, что женщинам старше 40 лет нужно регулярно проходить маммографию чтобы не упустить развития заболевания. Самостоятельно записаться на прием могут пациентки старше 40 лет, прикрепленные к подведомственной Минздраву поликлинике в Подмосковье. Кроме того, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье заработала программа переподготовки педиатров. С ее помощью врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и справиться с профессиональным выгоранием.