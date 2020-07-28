Земли находятся в областной и муниципальной собственности. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Всего в регионе от опасного растения в этом году обрабатывают порядка 32 тысяч гектаров. Из них 16,4 — в муниципальной собственности, 44 — частные земли и 2,8 — это придорожные территории Андрей Разин.

В Подмосковье регулярно выявляют частные земельные участки, на которых не соблюдают меры по борьбе с борщевиком. Сорняк нашли уже более чем на двух тысячах таких территорий.

Собственники получат письма и предписания о необходимости проведения соответствующих работ. Но при невыполнении предупреждений назначаются штрафы Андрей Разин.

Штраф за неудаленный борщевик для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 20 до 50, а для юридических — от 150 до одного миллиона.

В Подмосковье уже появилась единая горячая линия для борьбы с борщевиком. Жители смогут пожаловаться на сорняк или узнать о том, как ему противодействовать.

Министр отметил, что службы немедленно реагируют на звонки, дают подробные консультации или выезжают на места.

Получить информацию, связанную с сорняком, теперь можно по телефону 8 (495) 128-00-88.