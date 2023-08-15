Подмосковье 15 августа 2023, 15:33 Более 7 тысяч QR-кодов разместили в торговых точках Подмосковья Unsplash

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Более чем на семи тысячах нестационарных торговых объектов Подмосковья разместили QR-коды. С их помощью можно проверить легальность работы точки и подать жалобу.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, QR-коды появились на торговых объектах в 57 округах.

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«Любой желающий сможет проверить легальность нестационарной торговли. Так, с помощью мобильного телефона можно отсканировать размещенный QR-код, выбрать интересующий объект на карте и ознакомиться с подробной информацией о нем, подтверждающей законность размещения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Каждый код имеет уникальный набор цифр с защитной информацией о номере муниципального образования, типе объекта, его площади и порядковом номере в схеме, если он расположен на муниципальном участке.

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