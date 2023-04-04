Подмосковье 04 апреля 2023, 18:56 Более 7 тысяч предложений по размещению выгульных площадок для собак поступило на «Добродел» в Подмосковье

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На портале «Добродел» проходит голосование по выбору мест размещения выгульных площадок для собак. На данный момент жители оставили более семи тысяч предложений. Голосование продлится до конца апреля.

«На каждые 19 тысяч жителей обязательно необходима минимум одна выгульная площадка для собак. Мы понимаем, что сейчас в регионе их недостаточно, и для нас важно учесть пожелания владельцев собак по местам их размещения», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Сейчас больше всего действующих площадок находится в Истре, Солнечногорске и Богородском округе.

С 1 сентября 2023 года вводится запрет на выгул собак на детских площадках, а также на территории школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций. Выгуливать питомцев можно будет только на специальных площадках, а при их отсутствии — выбирать места, удаленные от площадок отдыха, детских и спортплощадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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