Подмосковье 22 декабря 2022, 18:45 Более 7 тысяч новых рабочих мест создали в Подольске в 2022 году

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В городском округе Подольск создали более 7️ тысяч рабочих мест в 2022 году благодаря привлечению инвестиций и реализации новых производств. Только в промышленной сфере на территории округа было реализовано восемь новых проектов.

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В сентябре 2022 года производитель продуктов для здорового образа жизни «Новапродукт АГ» перенес свое производство на территорию городского округа Подольск из Москвы. Компания «Грейн1» запустила производство дверей и несгораемых конструкций, ООО «Буш Вакуум Руссия» получило разрешение на ввод объекта, где будут осуществлять сборку сложных вакуумных систем.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков сообщил, что в процессе исполнения находятся еще 63 проекта.

«Среди них строительство комплексов по производству и хранению оборудования для водоснабжения, медицинской, фармацевтической, космической, пищевой промышленности, металлоконструкций, завод по изготовлению рыбной продукции и даже ферма по выращиванию кроликов. Благодаря им будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест», — отметил Дмитрий Жариков.

До конца текущего года в округе будут реализованы проекты по расширению уже действующих производств компаний ООО «Соло Фреско», ООО «Орторент» и АО «Электропровод».

Глава Подольска напомнил, что округ является одним из крупнейших индустриальных центров Подмосковья, свою деятельность здесь осуществляют 730 крупных организаций, 18 тысяч микропредприятий и ИП, порядка 15 тысяч самозанятых.

Обеспечить благоприятный инвестиционный климат и создать новые производства и рабочие места, а также сохранить темпы предоставления господдержки бизнесу поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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