Онлайн-контроль помог устранить еще 7 тысяч нарушений во дворах Подмосковья | 360°

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Онлайн-контроль помог устранить еще 7 тысяч нарушений во дворах Подмосковья

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Управдомы многоквартирных домов помогли выявить 7 780 нарушений с помощью приложения «Проверки Подмосковья» с начала года. Более 95% из них устранены.

За девять месяцев года выяснилось, что самые активные управдомы живут в городских округах Королев (здесь устранено 3389 дефектов), Истра (1 042), Лобня (598), Домодедово (567) и Кашира (314).

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После фиксации в мобильном приложении фото дефекта или нарушения направляется в работу органам местного самоуправления, управляющей компании или МБУ. Ответственные проводят уборку территории или ремонт, а администрация городского округа подтверждает выполнение. Отчет с фотографиями отправляется на оценку. Если нарушение не устранили в полной мере, дефект возвращается на доработку.

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«Стоит отметить, что мы еженедельно смотрим срез округов, которые наиболее качественно и вовремя отрабатывают обращения, поступившие через приложение. С теми, кто отстает, проводим беседы», — говорит руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Самые частые нарушения, которые фиксируют с помощью приложения, это навалы мусора около контейнерных площадок, сломанные элементы детских площадок и неубранный двор.

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