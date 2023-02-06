Подмосковье 06 февраля 2023, 20:43 Более 7 тысяч курсов обучения сотрудников провели в «Мособлэнерго» в прошлом году

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В 2022 году компания «Мособлэнерго» обучила более семи тысяч работников. Также профессию «с нуля» получили 753 человека. Курсы проводили на базе отраслевого Энергетического института повышения квалификации АО «Мособлэнерго».

В учебном заведении читают обязательные курсы по технике безопасности, а также охране труда. Таких программ насчитывается 4760, они предписаны российским законодательством, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Также в институте повысили свою квалификацию и получили разряд 64 работника. Всего за год курсы повышения квалификации прошли 566 специалистов компании, а профпереподготовку по новой специальности — 32 человека. Еще порядка 100 сотрудников поучаствовали в семинарах, конференциях и образовательных курсах.

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Для дополнительного обучения «Мособлэнерго» использует платформу «Актион 360». За год через систему прошли обучение по 1200 программам.

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