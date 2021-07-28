Более 7 тысяч крыш отремонтировали в Подмосковье с 2014 года

В Московской области продолжают ремонтировать кровли многоквартирных домов. С 2014 года в регионе обновили более семи тысяч крыш. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

В Подмосковье обновляют кровли в рамках региональной программы капитального ремонта. Программа стартовала в 2014 году. За это время в Московской области отремонтировали 7,6 тысячи крыш.

«На сегодняшний день программа капитального ремонта в регионе уже выполнена на треть, поэтому мы уверены, что все работы будут выполнены в срок. Представители министерства и Фонда капитального ремонта регулярно выезжают на объекты, чтобы лично контролировать ход проведения работ», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Все работы находятся на контроле у экспертов специализированной организации ГБУ Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта». Если инспекторы выявляют нарушения, то подрядчик должен устранить их в установленный срок.

«Все кровельные работы проводятся при строгом соблюдении мер безопасности — в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон. Исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности», — пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Проконтролировать исполнение работ могут и сами жильцы домов. Для этого на местах, где выполняют ремонт, установили онлайн-камеры. Чтобы проверить, как идут работы, нужно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта.

В Подмосковье реализуют самую масштабную в стране программу капитального ремонта. В нее включили свыше 44 тысяч многоквартирных домов. В регионе уже отремонтировали 13,7 тысячи домов. Благодаря этому жилищные условия улучшились у двух миллионов жителей Московской области.

Посмотреть адреса домов, которые вошли в программу, можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.